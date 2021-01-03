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“5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz?"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüp gaza 5 TL indiriminin yapılmasının ardından gelen eleştirilere cevap verdi.

03 Ocak 2021 Pazar 10:42
“5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz?"
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Arıklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: 

NE GARİP BİR MEMLEKETİZ...

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Takvimler 1 Ocak 2020 yi gösterirken güne tüpgaza yapılan 5 TL zam ile uyanmıştık. Halk ve muhalefet olarak biz, bu zamma büyük tepki göstermiş, gerek medyadan ve gerekse sosyal medyadan hükümeti yerden yere vurmuştuk...

Yılın sonunda ise biz Hükümete geldik. Yılın son gününde büyük uğraşlarla tüpgazda 5 TL indirim yaptık.

Görüyoruz ki sosyal medya kahramanı bazı marazi kişiler bu indirimi değersizleştirmek için birbiri ile yarışa girdiler.

Bunlara sormak lazım; 5 TL değersiz ise, 1 Ocakta tüpe zam yapıldığında niye kıyamet kopardınız. Yok değerli ise aynı miktardaki indirimi niye beğenmiyorsunuz?

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