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5 sendika protokol görüşmelerinin başlamasını istiyor

Kamuda yetkili sendikalar Maliye Bakanlığı önünde protokol görüşmelerinin başlatılmamasını protesto etti.

12 Ocak 2021 Salı 15:10
5 sendika protokol görüşmelerinin başlamasını istiyor
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Kamuda yetkili sendikalarKTOEÖS-KTÖS-KTAMS-TIP-İŞ-Hemşireler ve Ebeler Sendikası) “protokol görüşmelerinin başlatılması” amacıyla Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde ilk konuşmayı KTAMS Başkanı Güven Bengihan gerçekleştirdi. Bengihan, yasa gereği kamuda örgütlü olan sendikaların protokol görüşmelerine çağırılması gerektiğini belirterek, Maliye Bakanlarının bu görevlerini yerine getirmediğini kaydetti.

Bengihan şöyle devam etti:

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“Kamuda yaşanması beklenen sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerimize muhatap bulamıyoruz. Bu nedenle de halkımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadırlar. Bizim gailemiz halkın sorunlarına çözüm üretmek için muhatap bulmaktır. Ancak görüyorsunuz ülkede yaşananları kendi partilisi olan bir vekili bile Meclis Başkanı seçemeyen bir hükümet var. Meclis Başkanını dahi seçemeyen bu siyasetçilerden halkın sorunlarına çözüm üretmesini beklemek de çok doğru olmaz”

Toplanma amaçlarının Maliye Bakanlığı’na sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu dile getiren Bengihan, en kısa sürede protokol masasına çağrılmaları gerektiğini vurguladı.

“Asgari Ücret hala belirlenemedi”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan asgari ücretin de hala belirlenememiş olmasına dikkat çekerek,  özel sektörün açlık sınırının altında bir rakamla geçinmeye çalıştığına vurgu yaptı. Bengihan, hükümetin kendi iç hesaplaşmalarının derdine düşerek halkı unuttuğunu kaydetti.

Bengihan’ın konuşmasının ardından KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel basın açıklamasını okudu.

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