banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal yaşam alanlarımız
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal...
Hayatımı geri ver!
Hayatımı geri ver!
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
banner376
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

5 saatlik elektrik kesintisi!

KIB-TEK bugün kesinti yapılacak kesintileri ve saatlerini açıkladı..

01 Haziran 2021 Salı 10:48
5 saatlik elektrik kesintisi!
banner337

banner341
1) Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yeşilırmak Sahil Yolu bölgelerine elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

2) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Çamlıca köyüne, bölgedeki ağıl ve su motorlarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00’dan yaklaşık saat 14.00’e kadar sürecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyologlar Derneği: “Dereler ekolojik koridora dönüştürülmeli”
Biyologlar Derneği: “Dereler ekolojik koridora dönüştürülmeli”
Resmi Gazete’den haberler…
Resmi Gazete’den haberler…
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayınladı
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayınladı
Sadıkoğlu, Dünya Çocuk Günü'nü kutladı
Sadıkoğlu, Dünya Çocuk Günü'nü kutladı
Güngördü, Balyemez’i kabul etti
Güngördü, Balyemez’i kabul etti
Emekli Belediye Başkanları Cuma günü ödendi
Emekli Belediye Başkanları Cuma günü ödendi
KTAMS'ın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı
KTAMS'ın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı
Çocuklarla kuş yuvası boyama etkinliği düzenlendi
Çocuklarla kuş yuvası boyama etkinliği düzenlendi
Özçınar 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
Özçınar 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle Jimnastik Federasyonu protokol imzaladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle Jimnastik Federasyonu protokol imzaladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim