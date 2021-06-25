5 meyve ve sebzede limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi tarafından, yerli ve ithal sebze ve meyvede yapılan denetimlerde 5 üründe limit üstü veya tasviye dışı ürün kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran arasında ithal edilen ürünlerde 10 numune ve yerli ürünlerden de 11 numune üzerinde analiz yapıldı.

İthal ürün numunelerinin ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü kullanıldığı, Onbaşı İşl. Ltd. ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği, Orc Foods ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği belirtildi.

Yerli ürün numunelerinin 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1’inde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.

Güzelyurt’ta Mustafa Kavurma’ya ait maydanozda ve Yeşilırmak köyü sakinlerinden Figen Karafistan’a ait ayva (sarı fasulyede) tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Gazimağusa’da Ali Gürbüz’e ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesine göre değerlendiriliyor.