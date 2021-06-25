5 meyve ve sebzede limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi tarafından, yerli ve ithal sebze ve meyvede yapılan denetimlerde 5 üründe limit üstü veya tasviye dışı ürün kullanıldığı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran arasında ithal edilen ürünlerde 10 numune ve yerli ürünlerden de 11 numune üzerinde analiz yapıldı.
İthal ürün numunelerinin ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü kullanıldığı, Onbaşı İşl. Ltd. ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği, Orc Foods ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği belirtildi.
Güzelyurt’ta Mustafa Kavurma’ya ait maydanozda ve Yeşilırmak köyü sakinlerinden Figen Karafistan’a ait ayva (sarı fasulyede) tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imha edildiği kaydedildi.
Gazimağusa’da Ali Gürbüz’e ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesine göre değerlendiriliyor.
|
25 Haziran 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Orc Foods
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Orc Foods
|
İthal
|
Elma
|
Limit Üstü
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Limit Üstü
|
Mustafa Kavurma
|
Güzelyurt
|
Maydanoz
|
Limit Üstü
|
Gülay Yürütmen
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Ali Gürbüz
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Limit Üstü
|
Elif Yılmaz K.
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|
Nuri İster
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
Nuri İster
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Nuri İster
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Marul
|
Temiz
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Figen Karafistan
|
Yeşilırmak
|
Ayva sarı fasulye
|
Limit Üstü
|
Mehmet Aktaş
|
Yeşilırmak
|
Ayva sarı fasulye
|
Temiz