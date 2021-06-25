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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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5 meyve ve sebzede limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi tarafından, yerli ve ithal sebze ve meyvede yapılan denetimlerde 5 üründe limit üstü veya tasviye dışı ürün kullanıldığı tespit edildi.

25 Haziran 2021 Cuma 19:15
5 meyve ve sebzede limit üstü kalıntıya rastlandı
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Tarım Dairesi tarafından, yerli ve ithal sebze ve meyvede yapılan denetimlerde 5 üründe limit üstü veya tasviye dışı ürün kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran arasında ithal edilen ürünlerde 10 numune ve yerli ürünlerden de 11 numune üzerinde analiz yapıldı.

İthal ürün numunelerinin ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü kullanıldığı, Onbaşı İşl. Ltd. ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği, Orc Foods ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği belirtildi.

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Yerli ürün numunelerinin 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1’inde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.

Güzelyurt’ta Mustafa Kavurma’ya ait maydanozda  ve Yeşilırmak köyü sakinlerinden Figen Karafistan’a ait ayva (sarı fasulyede) tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Gazimağusa’da Ali Gürbüz’e ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesine göre değerlendiriliyor.

25 Haziran 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Orc Foods

İthal

Kiraz

Temiz

Orc Foods

İthal

Elma

Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Limit Üstü

Mustafa Kavurma

Güzelyurt

Maydanoz

Limit Üstü

Gülay Yürütmen

Mağusa

Maydanoz

Temiz

Ali Gürbüz

Mağusa

Sivri Biber

Limit Üstü

Elif Yılmaz K.

Mağusa

Mısır

Temiz

Nuri İster

Mağusa

Marul

Temiz

Nuri İster

Mağusa

Maydanoz

Temiz

Nuri İster

Mağusa

Pazı

Temiz

Mehmet Dolmacı

Lapta

Marul

Temiz

Mehmet Dolmacı

Lapta

Patlıcan

Temiz

Figen Karafistan

Yeşilırmak

Ayva sarı fasulye

Limit Üstü

Mehmet Aktaş

Yeşilırmak

Ayva sarı fasulye

Temiz

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Son Güncelleme: 25.06.2021 20:01
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