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5 kişilik hırsızlık çetesi yargı önündeydi

Girne, Gazimağusada hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

5 kişilik hırsızlık çetesi yargı önündeydi

Girne, Gazimağusada hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 18:17
5 kişilik hırsızlık çetesi yargı önündeydi

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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 17 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Hırsızlık çetesiNeşe DemirelSerhan YıldırımOsman AydınUğur BayraktarZeki Yener
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