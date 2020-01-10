5 kişilik hırsızlık çetesi yargı önündeydi

10 Ocak 2020 Cuma 18:17
Anahtar Kelimeler:Gazimağusa Hırsızlık çetesiNeşe DemirelSerhan YıldırımOsman AydınUğur BayraktarZeki Yener
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