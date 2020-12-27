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5 ilçede trafik denetimi

27 Aralık 2020 Pazar 12:28
5 ilçede trafik denetimi
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Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane, gece kulübü, pansiyon ve yatı evlerini kontrol eden polis, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı. KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi. Gece kulüplerinde yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri ise 480 araç kontrol etti. Trafik suçu işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da kontrol edilen bahis evi ve gece kulüplerinde,  herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edildi. 

Trafik ekipleri ise 650 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç trafikten men edildi.

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GİRNE

Girne’de faaliyet gösteren bar, kahvehane, disko ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edildi.

Trafikte ise 335 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir araç sürücüsünün aracı içerisinde tecavüz-i alet tasarruf ettiği tespit edildi. Şahıs aleyhinde yasal işleme gidildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafikte ise 410 araç kontrol edildi, trafik suçu işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.

İSKELE

İskele’de kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edildi.

Trafikte de 225 araç kontrol edildi, trafik suçu işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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