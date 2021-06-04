SİTA’DAN CUMHURİYET MECLİSİ’NE ÇAĞRI

Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), Cumhuriyet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerine, “daha sağlıklı bir toplum, çevre, zararlılarla daha çağdaş, daha bilinçli ve daha sağlıklı bir mücadele için, beklemede olan yasaların hemen geçirilmesi ve tüzüklerinin ivedilikle yürürlüğe sokulması” çağrısında bulundu.

SİTA Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, Dünya Çevre Günü’nün Kıbrıs Türk halkı ve tüm dünya insanlarına, çevre bilincinin artırılması yönünde katkı sağlamasını temenni etti.

“Zararlılarla Mücadelede Kimyasal Kullanımı” raporunu paylaşan SİTA, “bilinçsizce ve kuralsızca kullanılan, uluslararası kriterlere uygun olmayan kimyasallarla hem insanların hem de çevrenin zehirlendiğini kaydetti.

Bu konuya ilişkin Meclis’te bekleyen “Kimyasallar Yasası”nın bu sorunların önemli bir bölümünü ortadan kaldırabileceğine işaret eden SİTA, hem çevre hem de halk sağlığını ciddi manada ilgilendiren bu yaşamsal konuya ilişkin bekleyen yasa ve tüzüklerin ivedilikle geçirmesini talep etti.

Ülkede, zararlılarla mücadele noktasında da ciddi boyutta eğitimsizlik ve bilinçsizliğin söz konusu olduğu savunulan açıklamada, “Kimyasallar Yasası”nın önemine işaret edildi ve çevre sağlığının korunması yolunda çok önemli bir adım olacak bu yasanın bir an önce Meclis’ten geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan pozitif aktif madde ve üretici listelerinin yakından takip edilmesi gerektiğine de işaret edilen açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP), Kalıcı Organik Kirleticiler ile ilgili “Stokholm Sözleşmesi”nde ortaya konan kurallar kapsamında yapılması gereken işlerin tespit edilmesi ve zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesinin çevre ve halkza karşı önemli bir sorumluluk olduğu kaydedildi.