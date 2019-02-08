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5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan, Bayram Gazi Çetin, Berk Kılınç, Nizamettin Babayiğit, Muhammed Altunçay ve Mahmut Çelik isimli 5 genç bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan, Bayram Gazi Çetin, Berk Kılınç, Nizamettin Babayiğit, Muhammed Altunçay ve Mahmut Çelik isimli 5 genç bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 13:46
5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak

5 genç 6 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını kaydetti. Kurtbir, 4 Şubat’ta 14.35 -15.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin zanlı Bayram Gazi Çetin’in ikametgahı ve arabasında mahkeme emriyle yapılan aramada tasarrufunda 6 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile, 7 adet elle sarılı içinde sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan sarma sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, zanlının tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri zanlı Berk Kılınç ile birlkte Hamitköy’de bir boş araziden aldıklarını itiraf ettiğini belirtti.Kurtbir, ayni gün saat 16.40’da tutuklandığını ve eşofmanın cebinde 3 gram ağırlığında  sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.Kurtbir, zanlı Berk Kılınç’ın evinde yapılan aramada 13 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Kurtbir, zanlı Berk Kılınç’ın ifadesinde zanlı Bayram Gazi Çetin ile birlikte Hamitköy’deki boş araziden 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldıklarını  ve uyuşturucunun zanlı Nizamettin Babayiğit’e ait olduğunu itiraf ettiğini söyledi.Kurtbir, zanlı Nizamettin Babayiğit’in ayni gün tutuklandığını ve konu uyuşturucu maddeleri 1 Şubat’ta zanlı Muhammed Altunçay’a bin 500 TL verip aldıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis memuru Kağan Kurtbir, ayni gün zanlı Muhammed Altunçay’ın da tutuklandığını söyledi. Kurtbir, zanlı Altunçay’ın konu parayı Mahmut Çelik’e verip, uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Kurtbir, Gönendere’de sakin Mahmut Çelik’in ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda metal öğütücü ve yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi.Tahkikatın devam ettiğini, Mahmut Çelik dışındaki 4 zanlının ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, tahkikatın devam ettiğini belirtti.Zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yanı sıra, analiz sonuçlarının da beklendiğini söyleyen Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.Zanlıların avukatları itiraz etmedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 6 gün tutuklu kalmalarına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
GençTutuklu
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