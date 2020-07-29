5 farklı seminer düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) tarafından, 20-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Pandemi Destek Haftası: Uzmanla Buluşma” eğitim programı ilgiyle karşılandı.

Program hakkında bilgi veren UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, “Uzmanla Buluşma Programı” ile 6 gün boyunca ikinci dalga süreci ve sonrasında pandeminin bireysel ve toplumsal etkilerinin uzmanlarca değerlendirildiğini, pandemiden etkilenen başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm bireylere sosyo-psikolojik destek sağlandığını kaydetti.

İlk günkü açılış oturumunda COVID-19’un kadınlara etkisini değerlendiren Aylanç, özellikle artan ev içi şiddete vurgu yaparak bu sürecin kadınların refahı, beden ve ruh sağlığı; toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katılıp, liderlik etme becerileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç, söz konusu salgının karanlık bir özelliği olarak ortaya çıkan şiddetin değerlerimize, dayanıklılığımıza ve paylaşılan insanlığımıza yönelik bir meydan okuma olduğunu belirterek, “Koronavirüsle mücadelede, bu zorunlu değişim ve iyileşme sürecinde kadının omuzladığı yüklerin görünürlüğünü ortaya çıkaracak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel hizmetler olarak yeniden düzenleyen politikalar üretecek, destek bütçeleri yaratacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek uygulamalar hedeflenmelidir” dedi.

Etkin katılım gerçekleşti

Programda sırasıyla Yrd. Doç. Dr. Gürcan Seçim; Ev İçinde Yakın İlişki Engellerini Aşmak, Yrd. Doç. Dr. Nihan Tezer; Yörük; Pandemi ve Çocuk Ruh Sağlığı, Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan; Pandemi Sürecinde Psikolojik Hassasiyet ve Dayanıklılık, Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu, Psikoloji Perspektifinden Pandemi: Normal ve Anormal’e Dair ve Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler tarafından; Pandemi Sonrası Ebeveynlerin İyi Olma Hâli konulu seminerler gerçekleştirildi. Destek haftasında ağırlıklı olarak pandemi döneminde bireylerin psikolojik sağlığını koruma yöntemleri ve ev içinde yakın ilişki çatışmaları ele alındı. Katılımcıların dile getirdiği çeşitli sorunlarla baş etme yolları ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Etkin katılımın gözlemlendiği destek haftası boyunca çevrimiçi olarak yürütülen eğitim programı sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.