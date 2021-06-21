banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda Ahmet Savaşan üçüncü kez Başkan Yardımcısı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olurken, Ahmet Savaşan üçüncü kez Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda Ahmet Savaşan üçüncü kez Başkan Yardımcısı
banner337

Konseyden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 58 ülkenin katılımı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Genel Kurulu’nda, Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Kuveyt, Filipinler, Malezya’dan üst düzey temsilcilerin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dönem Başkanlığına Hırvatistan Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapan Dr. Miljenko Bura, Başkan Yardımcılığı’na ise Ahmet Savaşan seçildi.

KURULLARDA 30 ÜLKE YER ALIYOR…

Genel Kurulun Konseyin Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın divan başkanlığında gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, İcra, Yüksek İstişare, Denetim Kurullarında, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan’ın da içinde yer aldığı 30 ülkeden profesyonellerin görev yapacağı belirtildi.

banner341
“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ ÖNEME SAHİP”

Ahmet Savaşan genel kurul toplantısında sağlık turizminin bu günü ve geleceği ile konseyin önümüzdeki bir yıl içinde hayata geçirebileceği faaliyetlerin değerlendirildiğini belirterek, KKTC’nin gerek konseye kabulünde, gerekse üçüncü defa Başkan Yardımcısı Ülke seçilmesinde Türkiye’nin, Kurucu Başkan Emin Çakmak’ın belirleyici rolü bulunduğunun altını çizdi.

“AMACIMIZ DÜNYA BAŞKANLIĞINI KKTC’YE KAZANDIRMAK…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu uluslararası başarının elde edilmesinde önemli desteğinin ve katkısının olduğunu da vurgulayan Ahmet Savaşan, amaçlarının Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmek olduğunu ifade etti. Savaşan, bu sayede yıllardır sağlık turizmi alanında sürdürülen uluslararası iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşınacağını ve Kuzey Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin çeşitlendirilerek çoğalacağına dikkat çekti.

banner360
Son Güncelleme: 21.06.2021 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz sağanağı ülkede etkili oluyor
Yaz sağanağı ülkede etkili oluyor
İzcan’dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na eleştiri
İzcan’dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na eleştiri
Kıbrıs vakıflar idaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Kıbrıs vakıflar idaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
İhtiyaçlı öğrenciler yararına sergi düzenliyor
İhtiyaçlı öğrenciler yararına sergi düzenliyor
KTGAB başkanı tekrar Horozoğlu oldu
KTGAB başkanı tekrar Horozoğlu oldu
Sağanak yarın ve Çarşamba günü de devam edecek
Sağanak yarın ve Çarşamba günü de devam edecek
Çevre Koruma Dünya Çevre Günü Kamu-spotuna katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi
Çevre Koruma Dünya Çevre Günü Kamu-spotuna katkı koyanlara teşekkür plaketi verdi
Kuir Kıbrıs Derneği, dördüncü yerel buluşmasını gerçekleştiriyor
Kuir Kıbrıs Derneği, dördüncü yerel buluşmasını gerçekleştiriyor
Muhtaroğlu’nun “Ekonomik ve sosyal manzara” isimli kitabı yayımlandı
Muhtaroğlu’nun “Ekonomik ve sosyal manzara” isimli kitabı yayımlandı
KES, KTHY’nin 11 yıl önce bugün kapatıldığını hatırlattı
KES, KTHY’nin 11 yıl önce bugün kapatıldığını hatırlattı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim