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5 Değirmenlik belediye personeli daha pozitif

Değirmenlik Belediyesi personellerinden 5 kişinin corona testi pozitif çıktı

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:32
5 Değirmenlik belediye personeli daha pozitif
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Değirmenlik Belediyesi'nde personele düzenli yapılan PCR test sonuçlarına göre bugün 5 yeni corona virüs vakasına rastlandı.

SESKIBRIS'a açıklama yapan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler vakalardan ikisinin bir haftadır işe gelmediğini kaydetti. Personelleri vardiyalara bölerek tedbir aldıklarını anlatan Karavezirler, "Personele düzen testler yapıyoruz.

Bugün gelen neticelere göre 5 personelimizde corona virüse rastlandı" dedi. Vakalardan birinin ağır vasıta süren bir kişi, diğer ikisinin de temzilik bölümünde olduğunu anlatan Karavezirle yerel bulaşın önüne geçilmesinin gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 23:39
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