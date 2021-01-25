5 Değirmenlik belediye personeli daha pozitif

Değirmenlik Belediyesi'nde personele düzenli yapılan PCR test sonuçlarına göre bugün 5 yeni corona virüs vakasına rastlandı.

SESKIBRIS'a açıklama yapan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler vakalardan ikisinin bir haftadır işe gelmediğini kaydetti. Personelleri vardiyalara bölerek tedbir aldıklarını anlatan Karavezirler, "Personele düzen testler yapıyoruz.

Bugün gelen neticelere göre 5 personelimizde corona virüse rastlandı" dedi. Vakalardan birinin ağır vasıta süren bir kişi, diğer ikisinin de temzilik bölümünde olduğunu anlatan Karavezirle yerel bulaşın önüne geçilmesinin gerektiğini belirtti.