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5 ayrı suçtan yargı önündeydi

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar Usman Ali, Hassan Raja ve Usman Ali Usman’nın ardından aranan zanlı Muhammad İrfan Ashraf’da tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

5 ayrı suçtan yargı önündeydi

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar Usman Ali, Hassan Raja ve Usman Ali Usman’nın ardından aranan zanlı Muhammad İrfan Ashraf’da tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2020 Pazar 19:01
5 ayrı suçtan yargı önündeydi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.12.2019 tarihinde Haspolat' da, Haspolat'ta sakin Usman Ali, Lefkoşa' da sakin Hassan Raja, Mağusa' da sakin soyismi henüz tespit edilemeyen Usman (Pakistan) ve Girne' de sakin henüz soy ismi tespit edilemeyen İrfan (Pakistan) isimli şahısların Kashif Манмооd’u zorla kaçırıp, Hamitköy’e Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan ikametgahına götürdükten sonra, adı edilenin ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüzüne tokat ve yumruk vurup boğazını sıktıktan sonra, tasarrufunda bulunan Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parayı ve Pakistan pasaportunu aldıktan sonra adı edileni henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İrfan isimli şahsa ait bir araç ile Lefkoşa Girne kapısında Hassan Raja' nın kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar alıkoyduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın polise 01.01.2020 tarihinde intikal ettiğini ve zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın tutuklandığını söyledi. Aranan zanlı Muhammad İrfan Ashraf’ın yeni yakalandığını ancak ile İrfan' a ait olan plakası henüz tespit edilemeyen aracın halen arandığını söyleyip, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 05.01.2020 20:12
Anahtar Kelimeler:
Muhammad İrfan Ashraf
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