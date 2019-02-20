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5 aylık bebeğine tecavüz etti

Güney Kıbrıs’ta 5 aylık öz kızına tecavüz

5 aylık bebeğine tecavüz etti

Güney Kıbrıs’ta 5 aylık öz kızına tecavüz

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:16
5 aylık bebeğine tecavüz etti

Güney Kıbrıs’ta 5 aylık öz kızına tecavüz ettiği tespit edilen baba tutuklandı.

Yapılan testler doğrultusunda 5 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen adam Rum polisi tarafından tutuklandı.

Makarios Hastanesi’ndeki doktorların “Salı günü gerçekleşen olayın ardından yapılan testler doğrultusunda, 5 aylık bebeğin, babası tarafından tecavüze uğradığını” doğrulamasıyla birlikte, Rum polisi tecavüzcü babayı tutukladı. Mahkeme, tecavüzcü babaya 5 gün tutukluluk kararı aldı.

Cinsel istismara maruz kalan bebeğin Makarios Hastanesi’nde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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