4’lü konsorsiyum tüm Doğa Okullarına talip

Bilindiği üzere Nişantaşı Üniversitesi sahibi Levent Uysal ayrı zamanda Kıbrıs Doğa Okulları’nında şuan ki sahibi konumunda bulunuyor. (MHA)
13 Aralık 2019 Cuma 16:17
Son Güncelleme: 13.12.2019 17:50
Türkiye’deki Doğa Okullarına Nişantaşı Üniversitesi Sahibi Levent Uysal, 2 AKP Milletvekili ve Kıbrıs Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü bir konsorsiyum kurarak Türkiye’deki tüm Doğa Okullarına talip oldular.
Bilindiği üzere Nişantaşı Üniversitesi sahibi Levent Uysal ayrı zamanda Kıbrıs Doğa Okulları’nında şuan ki sahibi konumunda bulunuyor. (MHA)