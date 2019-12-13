4’lü konsorsiyum tüm Doğa Okullarına talip

Bu sıcak gelişme ile, Türkiye’nin dört bir yanındaki 130'u aşkın kampüsüyle eğitim sektörüne yön veren, dünya standartlarında eğitim sunmaya katkı sağlayan “yeni nesil eğitim” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri yetiştiren, Türkiye’nin en güçlü, en itibarlı, en kaliteli okulları olarak bilinen Doğa Okulları’nın devri her an için Nişantaşı Üniversitesi’ne geçebilir.

Bilindiği üzere Nişantaşı Üniversitesi sahibi Levent Uysal ayrı zamanda Kıbrıs Doğa Okulları’nında şuan ki sahibi konumunda bulunuyor. (MHA)