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4K Koop Genel Kurulu yapıldı

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) Ltd.’in Genel Başkanlığına Deniz Solyalı seçildi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:45
4K Koop Genel Kurulu yapıldı

4K KOOP’un ilk Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 3 yıl süreyle görev yapacak olan 7 kişilik Yönetim Kurulu oluşturuldu.

2005 yılından bu yana Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan kırsal kalkınma politikalarının oluşturduğu zemin üzerinde kurulan Kooperatifin Genel Başkanlığına Deniz Solyalı, Başkan Yardımcılığına Münevver Ebedi ve Genel Sekreterliğine ise Cemaliye Sergil seçildi.  

4K KOOP Ltd. tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortak üretim, imalat ve pazarlama standartları ilkesi doğrultusunda yerel ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle marka değeri yaratılarak pazarlanması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) Ltd.’in yasal oluşumu tamamlandı. 

Üretim, imalat, kırsal turizm ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren kadınların yönetimde yer alması ilkesiyle yapılan seçimde belirlenen 7 kişilik Yönetim Kurulu, Deniz Solyalı (Başkan/Hizmet), Nesrin Şen (Üretim ), Figen Karafistan (Üretim), Çağla Cemaliye Sergin (Üretim), Mürevvet Sezay, (İmalat), Perihan Aziz (Kırsal Turizm), Münevver Ebedi (Hizmet)’den oluştu.

20 kurucu üyenin katkılarıyla oluşan 4K KOOP’un birinci Genel Kurul toplantısına Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ve Baş Müfettiş Hediye Soyer ve Berrin Denizer katıldı. 

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Kooperatif Baş Müfettişi Hediye Soyer’in Genel Kurul Başkanlığı’nı yaptığı Genel Kurul’da 4K KOOP’un Ana Sözleşmesi madde madde okunarak üyelerin onayına sunuldu. Ana Sözleşme oybirliğiyle onaylandı.

4K KOOP’un demokratik yapısının ve sektörlerin temsiliyetinin yönetimde yer almasının örnek oluşturduğunu kaydeden Dana, şimdiden başka kuruluşların da bu örnekten yararlanmak istediklerini belirtti.

4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı konuşmasında, tüm kurucu üyelere sergilemiş oldukları birliktelik için teşekkür etti ve diğer kooperatiflere de emsal teşkil edecek bir oluşum içerisinde başarılı işleri hayata geçirmeyi temenni etti. 

Esas amacın kırsal alanlarda kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti. 

Solyalı,“ yerel ürünlerin üretilmesinden pazarlanmasına kadar olan süreçte bir çatı ve disiplin altında toplanarak, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması sureti ile ülkenin ekonomik sektörlerine yönelik üretim yapılması, gerek yurt içi gerekse yurt dışında marka değeri yaratılarak pazarlanması amacı ile yola çıkan Lefke bölgesindeki üretici kadınlarımız Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi LTD. (4K KOOP) adı altında, ülke ekonomisine katkı koyacaklar” dedi. 


 

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Son Güncelleme: 16.08.2021 11:11
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