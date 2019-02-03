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4 Şubat 2019 Pazartesi Gündemi

Meclis Genel Kurulu toplanacak (10.00)

4 Şubat 2019 Pazartesi Gündemi

Meclis Genel Kurulu toplanacak (10.00)

03 Şubat 2019 Pazar 15:18
4 Şubat 2019 Pazartesi Gündemi

Meclis Genel Kurulu toplanacak (10.00)

Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında protokol anlaşması imzalanacak. (10.00 Yer:  Başbakanlık Toplantı Salonu)

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenleyecek. (10.00 Yer: Kanser Hastalarına Yardım Derneği merkez ofisi- Ali Rıza Efendi Cad. Necati Hasan Binaları, Dükkan No:16, Ortaköy /Lefkoşa)

Hayatını cumartesi günü kaybeden merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, Lefkoşa Selimiye Cami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak (öğle namazı 12.05)

“Cinnet Mevsimi” isimli belgesel CTP’nin organizasyonuyla Naci Talat Vakfı’nda gösterilecek. Gösterimin ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy ile söyleşi gerçekleştirilecek. (19.00)

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği, iki toplumlu öykü yarışmasını (2017-2018) kazanan genç Kıbrıslı yazarların ödül törenine ve ödül alan öykülerin yer aldığı iki dilli kitabın tanıtımı için etkinlik düzenleyecek. (19.00 Yer: Dayanışma Evi)

 

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