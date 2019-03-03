4 Mart 2019 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.(10.00)

Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, odacı eksikliğine çözüm üretilmediği gerekçesiyle 09.00 – 12.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapacak.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, “Ulaşım Teşviklerinde Hak Edişlerin Alınamamasının Yarattığı Kriz” konulu basın toplantısı yapacak. (10.00 - Merit Lefkoşa Otel)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Ombudsman Emine Dizdarlı'yı kabul edecek.(10.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk'u kabul edecek.(10.30)

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ev sahipliğinde, 100. yıl Mehmetçik Karpaz, Girne Akdeniz, Girne Özgürada ve Güzelyurt Yeşilada Lions kulüpleriyle ortak “Birlikte Daha Güçlüyüz” başlığı altında ev içi şiddet temalı etkinlik düzenleniyor.(17.00-Lefkoşa AKM)

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” sergisi yarın açılıyor. (19.00 - Maraş Gelişim Akademisi)

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