Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Lapta Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür Sanat Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
(AK/ÖK)
Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Lapta Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür Sanat Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Lapta Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür Sanat Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
(AK/ÖK)