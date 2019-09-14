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49 il ve KKTC'de dev operasyon

FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturması da derinleştirilirken bir son dakika haberi daha geldi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de başlatılan operasyonda muvazzaf 223 astsubay için gözaltı kararı verildi.

49 il ve KKTC'de dev operasyon

FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturması da derinleştirilirken bir son dakika haberi daha geldi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de başlatılan operasyonda muvazzaf 223 astsubay için gözaltı kararı verildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:27
49 il ve KKTC'de dev operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli yapılanması bir bir deşifre ediliyor.

223 GÖZALTI KARARI

Ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, 223 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışıyor.

KKTC İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

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İstanbul merkezli operasyon 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılıyor.

45 İLDE 83 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında  45  ilde hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 83'ü yakalanmıştı.

TRT

Son Güncelleme: 14.09.2019 11:04
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