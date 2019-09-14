49 il ve KKTC'de dev operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli yapılanması bir bir deşifre ediliyor.



223 GÖZALTI KARARI



Ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, 223 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışıyor.

KKTC İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON



İstanbul merkezli operasyon 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılıyor.Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 45 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 83'ü yakalanmıştı.

TRT