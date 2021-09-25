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47'si yerel, 64 pozitif vaka
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47'si yerel, 64 pozitif vaka

"Toplam 18.690 test yapıldı, 47'si yerel, 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi taburcu edildi"

25 Eylül 2021 Cumartesi 18:35
47'si yerel, 64 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.690 olup, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

25 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 47 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850 

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Toplam Vaka Sayısı: 19.168 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 889 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 713 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 417 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7470 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.371

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