47'si yerel, 64 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.690 olup, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

25 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 47

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850

Toplam Vaka Sayısı: 19.168

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 889

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 713

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 417

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7470

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.371