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47'si yerel 54 vaka

"Toplam 9240 test yapıldı, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

02 Temmuz 2021 Cuma 19:45
47'si yerel 54 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9240  olup, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır. 18 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-3 / Gaziköy-1 / Dumlupınar-1/ Düzova-1/ Hamitköy-2 / Taşkınköy-2 / Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Haspolat-1/ Erdemli-1

Girne

Girne Merkez- 9/ Yukarı Girne-2 / Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Boğazköy-1/ Karşıyaka-1/ Dağyolu-1 / Zeytinlik-2 / Dikmen-1/ Ağırdağ-1

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Gazimağusa Çanakkale-1/ Tatlısu-1/ Gülseren-1 / Akdoğan-1 / Anadolu Bölgesi-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1

İskele

Kuzucuk-1

2 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9240  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 47 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.488.903 Toplam Vaka Sayısı: 8212  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7754 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38  Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 358 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4510  Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 739 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 329 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2987 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.115

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