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463 gün sonra yeniden!
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463 gün sonra yeniden!

9 geçiş noktası saat 08.00 itibariyle yeniden geçişlere açıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 08:30
463 gün sonra yeniden!
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Kıbrıs’ta bir yılı aşkın süredir (463 gün)  bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bugün itibariyle yeniden geçişlere açıldı.

Geçişlerin açılmasına hazırlanan bölgedeki işletmelerde hareketlilik yaşandı..

Sınır kapılarından geçişlerde, seviye 2 (turuncu) uygulamaları çerçevesinde 7 günlük negatif PCR veya antijen testi talep edilecek.

Geçişlerin başlayacağı şunlar:

“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

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“ÜÇ FARKLI SEVİYE BELİRLENDİ… ŞU ANKİ SEVİYE 2”

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.

Uygulanacak seviyeler şöyle belirlendi:

  • Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak
  • Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi
  • Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı
  • Sağlık nedenli geçişlerde:  72 saatlik negatif PCR testi,
  • İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi

Seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacak.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyelerin yükseltilebilecek.

Şu anki durumun seviye-2 turuncu olarak belirlenirken, geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacak.

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Son Güncelleme: 04.06.2021 08:50
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Kapılar Açıldı
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