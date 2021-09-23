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45'i yerel, 71 pozitif vaka
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45'i yerel, 71 pozitif vaka

"Toplam 16.233 test yapıldı, 45'i yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 87 kişi taburcu edildi"

23 Eylül 2021 Perşembe 19:05
45'i yerel, 71 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.233 olup, 45'i yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 87 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.233 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 45  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .785.371 

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Toplam Vaka Sayısı: 19.038 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.852 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1111 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1054  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4086  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 779 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 243 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6728 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.525 

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