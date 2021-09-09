45 baş kuzu ve 15 baş koyun satışa sunulacak

Daireden yapılan açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ifade edilerek, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedildi.
Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtilen açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 24 Eylül Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu, 24 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği bildirildi.
Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.