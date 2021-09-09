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45 baş kuzu ve 15 baş koyun satışa sunulacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 45 baş kuzu ve 15 baş koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu. Daire, taban fiyatlarının, kuzu 36 TL/kg, koyun 18 TL/kg olarak belirlendiğini bildirdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 12:00
45 baş kuzu ve 15 baş koyun satışa sunulacak

Daireden yapılan açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ifade edilerek, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedildi.

Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtilen açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 24 Eylül Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu, 24 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği bildirildi.

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Açıklamada, kasaplık satışına sunulan kuzuların, Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebileceği, tekliflerin en geç 16 Eylül Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 12:33
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