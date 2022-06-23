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44. Güzelyurt Portakal Festivali Pazartesi başlıyor

23 Haziran 2022 Perşembe 13:00
44. Güzelyurt Portakal Festivali Pazartesi başlıyor

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Güzelyurt Portakal Festivali 27 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Festival programı bugün saat 9.30’da Kültür Evi’nde düzenlenen toplantısında tanıtıldı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın festivalin misyonu ve 44. Güzelyurt Portakal Festival programını paylaştığı basın toplantısına Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Şube Amiri Kemal Kayan, Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı ve Festival Komite Üyesi Ayhan Bıçaklı da katıldı.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, basın toplantısında yaptığı konuşmada, öncelikle Mersinlik’te çıkan yangından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

2 yıldır pandemi dolayısıyla festivali yapamadıklarını anımsatan Özçınar, Güzelyurt Portakal Festival geleneğini sürdürmek adına Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılacağı, halka moral ve motivasyon sağlayacak bir çalışma yapıldığını belirtti.

Güzelyurt Festival Parkı’nda standların yarın açılacağını, 27 Haziran Pazartesi günü de resmi açılışın yapılacağını kaydeden Özçınar, 3 Temmuzda sona erecek festival programının, yerel ve yurtdışından gelecek sanatçıların yer alacağı konser ağırlıklı olacağını söyledi.

Pandemi sonrası ekonomik dengelerin farklılaştığı bir dönemde imkânlar doğrultusunda hazırlanan bir festival ile halkın karşısına çıkacaklarını ifade eden Özçınar, Güzelyurt Kaymakamlığı ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün Festival süresince kentin asayiş ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri alacağını kaydetti.

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-Orakçıoğlu

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu da öncelikle Mersinlik’te çıkan yangın dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, pandemi dolayısıyla ara verilen Güzelyurt Portakal Festivalini yeniden organize eden Güzelyurt Belediye  Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarına halk adına teşekkür etti.

Orakçıoğlu, Güzelyurt Kaymakamlığının halkın festival süresince etkinliklere huzurlu bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla gerekli katkının yapılacağını söyledi.

-Zaifer

Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer de, halkın güven ve huzur içinde etkinliklere katılımı için polis teşkilatının üzerine düşen görevi yapacağını vurguladı.

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da, Güzelyurt Portakal Festival organizasyonunda yeniden yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 44. Güzelyurt Portakal Festivali için doyurucu bir program hazırlandığına işaret etti.

Konuşmaların ardından Festival Komite Üyesi Ayhan Bıçaklı Festival Programını okuyarak, tanıtımı yaptı.

Basın toplantısının ardından katılımcılara Güzelyurt ve Festival’in simgesi portakal suyu ikram edildi.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 16:29
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