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44. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

28 Haziran 2022 Salı 13:15
44. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

Festival 3 Temmuz’a kadar devam edecek

Güzelyurt Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 44. Güzelyurt Portakal Festivali başladı. Bu yıl “Biz Yeniden Birlikteyiz” sloganıyla yapılan festival, 3 Temmuz’a kadar devam edecek.

Güzelyurt Festival Parkı Amfi Tiyatro’da yer alan açılış töreni, dans gösterileriyle başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirerek, yanan ormanların bilimsel çalışmalar ışığında ağaçlandırılması ve ülkenin zenginliklerine sahip çıkılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Tatar, Güzelyurt’ta yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve çevreye, yeşile, kültüre, geleneksel değerlere gösterilen özeni takdir ettiğini belirterek, düzenlenen festivalin kültürün ve üretim gibi diğer tüm değerlerin yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonun tüm belediyelere örnek olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliğin uzun çalışmaların ve büyük emeklerin ürünü olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ülkedeki krizlerin aşılması, sıkıntıların geride kalması için çalışmalar yapıldığının altını çizerek, Güzelyurt’un, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su ile bereketli topraklarının daha da verimli hâle gelmesi, ülkenin en güzide beldelerinden olmaya devam etmesi ve hak ettiği güzellikleri yaşaması dileklerinde bulundu.

-“KKTC’yi sahiplenmeye ve gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Yaşanan acıların unutulmasının mümkün olmadığını, bu konuda sosyal medyada yapılan eleştiriler olduğunu ve halkın bu oyunlara gelmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sıkıntılara rağmen KKTC’yi sahiplenmeye devam edeceklerini, gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Güzelyurt denince akla gelen portakalın ve portakal festivalinin ebediyen bu topraklarda var olacağının altını çizerek, KKTC’den ve Güzelyurt’tan vazgeçilmeyeceğini söyledi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, 44 yıllık festival serüveninin aralıksız devam ettirildiğine vurgu yaparak, Güzelyurt’ta son günlerde yaşanan acılara rağmen Güzelyurt Belediyesi’nin önemli bir sorumluluk alıp festival geleneğini sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Güzelyurt Belediyesi’nin meydana gelen yangının ardından çevre konusunda da önemli bir görev üstlenmeye hazır olduğuna işaret eden Taçoy, hükümet olarak ülkede yaşanan sıkıntıların atlatılması konusunda yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukları bir nebze olsun unutturmak ve kentin bir markası olan festivali sürdürülebilir kılmak amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını belirterek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festivalin, ülke ve bölge tanıtımına katkı koyduğuna inanç belirten Özçınar, ülkede ve bölgede yaşanan olumsuzluklardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konuşmaların ardından festival açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Festivalde, stantlar kurularak, çeşitli yiyecek, içecek ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

3 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde, her akşam etkinlikler düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 14:38
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