43. Kktc Uluslararası Fuarı Hazırlıkları Başladı

FUAR BU YIL 14-23 HAZİRAN’DA YAPILACAK

KATILIMCI BAŞVURULARI 30 NİSAN’A KADAR KABUL EDİLECEK

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): 43. KKTC Uluslararası Fuarı bu yıl 14-23 Haziran tarihlerinde yapılıyor. Fuar hazırlıklarına başlayan Sanayi Dairesi, katılımcılardan 30 Nisan’a kadar başvuru kabul edeceğini duyurdu.

Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil, TAK’a yaptığı açıklamada, Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda düzenlenecek fuar için katılımcılardan başvuru kabulüne başladıklarını kaydetti.

Envergil, ürün ve hizmetlerini fuarda tanıtıp sergilemek isteyenleri, 30 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar www.sanayi.gov.ct.tr adresinden veya Sanayi Dairesi’nden temin edecekleri katılımcı müracaat formlarını doldurup daireye ulaştırmaya çağırdı. Envergil, daha detaylı bilgi için 2293101’den dahili 166, 172 ve 174’ün aranabileceğini de belirtti.

Ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olan KKTC Uluslararası Fuarı’nın ülkenin sanayi ve ticari yaşamında prestij açısından önemli yer tuttuğunu vurgulayan Mehmet Envergil, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla yapılacak fuarda, firmaların ürünlerini 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alanda sergileyebileceğini bildirdi.

Geçen yılki fuara KKTC’den 119, Türkiye’den 287 firma katılmıştı.

(GÜL/ÖK)