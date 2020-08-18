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43 ülkede gösterilen Kısmet’e Arjantin’den yarışma daveti

Seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde bugüne kadar 43 ülkede gösterilen Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, Arjantin’de en iyi kısa film kategorisinde yarışmak için davet aldı.

18 Ağustos 2020 Salı 09:14
43 ülkede gösterilen Kısmet’e Arjantin’den yarışma daveti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, 19-29 Eylül tarihleri arasında Arjantin’in Madryn şehrinde “Festival Internacional De Cine De Puerto Madryn” adlı festivalde gösterilecek.

Kısa adı MAFICI olan ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen festivalin organizatörleri, başka bir festivalde seyrettikleri “Kısmet” filmini kendi festivallerine de davet etti.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”, MAFICI’de kısa film kategorisinde yarışacak 10 filmden biri oldu. Dünya prömiyerini Ekim 2018’de ABD’de yapan Kısmet’in gösterildiği uluslararası festival sayısı MAFICI ile birlikte 40’a yükselecek. MAFICI’deki film gösterimleri Covid 19 pandemisinin seyrine göre arabalı bir açık hava sinemasında veya dijital bir platform üzerinden yapılacak.  

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İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) ve İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için seçmeler yapan festivallerde yarışan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini taşıyan “Kısmet”, bugüne kadar pek çok festivalde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterildi.

Başrollerini Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in paylaştığı “Kısmet”, Aralık 2018’de Brezilya’dan izleyici ödülü kazandı.

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Son Güncelleme: 18.08.2020 09:31
Anahtar Kelimeler:
Kısmet Filmi
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