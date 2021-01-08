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43. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme töreni yapıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 43/4'üncü Dönem Asteğmen, 43/5'inci Dönem Mesleki Asteğmen ve 43/2'nci Dönem Çavuş Celbi'nin ant içme töreni yapıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 11:15
43. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme töreni yapıldı
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından Gülseren Kışlası'nda icra edilen törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı. 

Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde düzenlenen ve sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 

Sancağın tanıtılmasının ardından ant içildi. 

KUŞİ: “ŞEREF DUYDUK”

Celp adına törende konuşma yapan Asteğmen Erkin Kuşi, eğitimlerini, komutanlarının kendilerine verdiği destekle  başarı ile tamamladıklarını belirterek, bu görevi almaktan şeref duyduklarını kaydetti. 

Askerlik görevinin kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Kuşi, kutsal vatan görevi sırasında kedilerine verilecek her görevi tereddütsüz yerine getireceklerini belirtti. 

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Konuşmanın ardından Asteğmen Serkan Naimoğulları ve Çavuş Selçuk Soyer, yaş kütüklerine dönem plaketlerini çaktı. 

BAYRAKLI: “EGEMENLİĞİN YENİLMEZ GÜCÜYÜZ”

Başarılı personele ödüllerinin verilmesiyle süren tören, 4.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı'nın konuşmasıyla devam etti. 

Bayraklı, askerlerin yaptıkları yeminle, yeni bir göreve, hayata başladığını ve bu şerefli görevin hayatları boyunca yanlarında olacağını kaydetti. 

Askerlerin, Kıbrıs'ın asla Yunan olmayacağının teminatı olduğunu ifade eden Bayraklı, kahraman Mücahitlerin devletin, cumhuriyetin ve Kıbrıs Türk'ünün egemenliğinin yenilmez gücü olduğunu vurguladı. 

Bayraklı, tüm şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı, askerlere görevlerinde üstün başarılar diledi. 

Tören, Mücahitler Marşı ve tören geçiyle sona erdi.

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43. Dönem Asteğmen Ve Çavuş Celbi Ant İçme Töreni
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