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42. Güzelyurt Portakal Festival’inde dans gösterileri beğeni topladı

42. Güzelyurt Portakal Festival’inde dans gösterileri beğeni topladı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:02
42. Güzelyurt Portakal Festival’inde dans gösterileri beğeni topladı

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında gerçekleşen dans ve jimnastik gösterileri beğeni topladı.

Güzelyurt Belediyesi açıklamasına göre, Amfi Tiyatro’da dün akşam gerçekleşen gösteriyi Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve belediye meclis üyeleri izledi.

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Gecede festivalin Sağlık Bakanı Pilli, Meclis Başkan Yardımcısı Töre’ye, festivalin sponsorlarına ve katılan tüm gruplara birer plaket takdim edildi.

Pilli plaketi alırken yaptığı kısa konuşmada, Güzelyurt Portakal Festivali’nin her geçen yıl daha da gelişerek organize edildiğine dikkat çekerken, Töre 1974 sonrası Güzelyurt’un vatan toprağı olarak kabul edildiğine dikkat çekti 

Renkli Düşler Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Gülen Nesil Kreş ve Eğitim Merkezi, Sevgi Çiçekleri Kreş ve Eğitim Merkezi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Montessori Okulu, Sergen Özbay Dans Okulu, Erbulut Jimnastik İhtisas Derneği ve Nev Fitness’in katıldığı gecede dans ve jimnastik gösterileri de yer aldı.

Son Güncelleme: 06.07.2019 12:15
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