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42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 07:24
42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği “42. Güzelyurt Portakal Festivali” dün akşam Amfi Tiyatro’daki açılış töreniyle başladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Türkiye’den ve ülkeden gelen konukların yanı sıra bölge okulları, sivil toplum örgütleri, kültür sanat dernekleri, spor kulüpleri, soğuk heykeller ve animasyon ekiplerinin katıldığı kortejle başladı. Kurtuluş İlkokulu’ndan hareket eden kortej, kent merkezini takip ederek yürüyüşünü Festival Parkı Amfi Tiyatro’da sona erdirdi. Kortej sırasında Beş Yol ve Kapalı Pazar önünde de Mongolian Circus ekibi gösterileriyle büyük beğeni topladı.

AÇILIŞ
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre açılışa, Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Manavoğlu, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, bazı belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, festivalin ana sponsoru Turkcell adına Etkinlik Yönetimi Sorumlusu Sevi Baytin, sağlık sponsoru Yakın Doğu Hastanesi adına Güzelyurt Dispanseri Genel Koordinatörü Mutlu Atasayan ve çok sayıda konuk katıldı.

TATAR: "1994'TE FESTİVALDE YAPTIĞIM KONUŞMA SİYASET GİRMEME VESİLE OLDU"

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Tatar festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 42. yılında olan festivalin 21 yıldır bu görevi sürdüren Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, Başkan Özçınar’ı, Belediye Müdürülüğü'nden emekliye ayrılmış olan Süleyman Aldağ'ı ve emeği geçenleri kutladı.

Başbakan Tatar, kendisinin bu makama kolay gelmediğine işaret ederek, 1994'te Güzelyurt Portakal Festivali’ne bir sanatçının getirilmesine katkı koyduğu günleri anımsadığını ve o festivalde yaptığı bir konuşmanın siyasete girmesine vesile olduğunu anlattı. Böylece siyasete ilk adımını Güzelyurt’ta attığını ifade eden Başbakan Tatar, Güzelyurt’un kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Her zaman her mevkide Güzelyurt’taki festivale katılmaya çalıştığını belirten BaşbakanTatar, festivalde emeklerini sergileyen stant sahiplerini, sponsorları ve katkı koyan herkesi kutladı. Başbakan Tatar, "Ne mutlu bize ki Güzelyurt gelişiyor ve daha da güzel oluyor. KKTC de büyüyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bölgenin simgesi olan narenciye ürününü ön plana çıkarabilmek ve tüketim alışkanlığını artırabilmeye yönelik olarak hasat sezonu sonunda organize edilen festivalin ulaştığı boyut ve marka değerinin büyüklüğünün kendisini onurlandırdığı söyledi. Özçınar, 42 yıldır aralıksız sürdürülen Güzelyurt Portakal Festivali’nin gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Gecede Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, festivalin sponsorlarına ve en fazla ihracat yapan Polat Narenciye Şirketi Direktörü Yaşar Akpolat’a plaket takdim etti.

GECE GÖSTERİLERİ

Açılış sonrası Amfi Tiyatro’da Halk Dansları, Festival Meydan’ında Bando Gösterisi, Festival Gösteri Merkez’inde halk dansları ve Mongolian Circus grubunun canlı performansları yer aldı.

FESTİVAL 7 TEMMUZ'A KADAR

Türkiye’nin sevilen seslerinden Edip Akbayram, Mehmet Erdem ve grup Atena’nın sahne alıp, çeşitli dans gösterileri, animasyon, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği 42. Güzelyurt Portakal Festivali 7 Temmuz’a kadar devam edecek.

Festival süresince bu yıl yine binlerce şişe portakal suyu ve binlerce torba portakal dağıtılarak, Belediye tarafından oluşturulacak stantlarda her akşam halka taze sıkılmış portakal suyu ikram edilecek.

Son Güncelleme: 29.06.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Portakal Festivali
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