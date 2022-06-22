41 Yaşında hayatını kaybetti

Gönyeli çemberinde önceki akşam seyir halinde iken kalp krizi geçiren Fatih Aktaş dün akşam hayatını kaybetti.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşında ve gardiyan olan Fatih Aktaş’ın dün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Merkezi Cezaevi gardiyanlarından Fatih Aktaş yaşamını yitirdi
Gönyeli çemberinde önceki akşam seyir halinde iken kalp krizi geçiren Fatih Aktaş dün akşam hayatını kaybetti.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşında ve gardiyan olan Fatih Aktaş’ın dün hayatını kaybettiği duyuruldu.