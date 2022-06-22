41 Yaşında hayatını kaybetti

Gönyeli çemberinde önceki akşam seyir halinde iken kalp krizi geçiren Fatih Aktaş dün akşam hayatını kaybetti.

Kavşakta sağdan gelen araca yol hakkı tanımak için durduğu sırada kalp krizi geçiren ve ayağı da gaz pedalına basılı kalarak bankete çarparak durabilen Fatih Aktaş’ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşında ve gardiyan olan Fatih Aktaş’ın dün hayatını kaybettiği duyuruldu.