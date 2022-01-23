402 sandığa göre seçim sonuçları

KKTC 2022 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 402 sandığa göre açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 402
Oy Kullanan Seçmen: 58 bin 993
KKTC Geneli Geçerli Oy: 2442968
Oyların partilere göre dağılımı:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %30.99
Demokrat Parti (DP):% 7.92
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.55
Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.77
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.98
Halkın Partisi (HP):% 6.25
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.0