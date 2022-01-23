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402 sandığa göre seçim sonuçları

23 Ocak 2022 Pazar 23:15
402 sandığa göre seçim sonuçları

KKTC 2022 MİLLETVEKİLLİĞİ ERKEN GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 402 sandığa göre açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 402

Oy Kullanan Seçmen: 58 bin 993

KKTC Geneli Geçerli Oy: 2442968

Oyların partilere göre dağılımı:

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 40.53

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %30.99

Demokrat Parti (DP):% 7.92

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.55

 Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.77

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %  6.98

Halkın Partisi (HP):% 6.25

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.0

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Son Güncelleme: 23.01.2022 23:25
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