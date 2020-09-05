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40 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:27
40 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu
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Karaoğlanoğlu’nda sakin Halil Yılmaz (E-40), kalmakta olduğu lojmanın park yerinde aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olay sonrası Halil Yılmaz’ın yapılan dış muayenesinde vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadı. Yılmaz’ın ölüm sebebi yapılacak otopsisin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

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Polis, B.G.’nin (E-43), GKRY bölgesinden aldığı aracı, gümrüğe beyan etmeden Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye getirdiği ve söz konusu aracı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Şimşek Hurda” isimli işyerine 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini kaydetti.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu aracın kanunsuz olarak satışını gizlemek maksadıyla E.Ö.(E-51) tarafından, aracın Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir garajda tamirde olduğunu göstermek maksadıyla sahte olarak düzenlenen evrakın B.G. tarafından Metehan Kara Giriş kapısında görevli gümrük memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüldüğü de tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 05.09.2020 10:55
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