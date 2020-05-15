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40 üründen beşinde limit üstü bitki koruma tespit edildi

15 Mayıs 2020 Cuma 22:17
40 üründen beşinde limit üstü bitki koruma tespit edildi
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40 ÜRÜNDEN BEŞİNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi 8-14 Mayıs 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

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thal Ürünlerden 19 numunede 17 numune temiz çıkarken, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.  SVS Tic.Ltd. ait Elma Stk ve Nuri Ersoy Ltd. ait Elma Golden  Limit Üstü Bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden 21 numunede 18 numune temiz bulunurken, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Taşpınar köyü sakinlerinden Fatih Güney’e  ait ıspanak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı imha edildi.

Mağusa sakinlerinden Oktay Kara’ya ait kapya biberde ve Tatlısu Köyü sakinlerinden Adem  Çil’e ait dolmalık biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durduruldu

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Son Güncelleme: 15.05.2020 22:29
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