4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi

09.07.2019 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin havuzu içerisinde bulunan Efe SAVRAN (E-4), boğulma tehlikesi geçirmiştir. Efe SAVRAN otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak yine otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.