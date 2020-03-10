4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali açıldı

Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan 8 ülkeden 25 sanatçının resim, heykel, fotoğraf gibi eserlerinden oluşan sergi geçtiğimiz akşam Buğday Camii’nde açıldı.
Gazimağusa Belediyesi’nin 1-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında sanatçıların 1 hafta süreyle ürettiği eserler sergilendi.
Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan 8 ülkeden 25 sanatçının resim, heykel, fotoğraf gibi eserlerinden oluşan sergi geçtiğimiz akşam Buğday Camii’nde açıldı.