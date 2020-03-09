4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali sergi açılışı gerçekleşti

11 Ülkenin sanatçılarının etkin katılımlarıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında ressamların yapmış oldukları eserler geçtiğimiz akşam Buğday Camii’nde açılışı gerçekleşti.

25 sanatçının resim,heykel,fotoğraf,hurda gibi sanat dallarındaki yapmış oldukları eserler sergi açılışyla taçlandırıldı.

Sanatçılara katkılarından dolayı sertifika verildi.

Zühre Özkaraman konuşmasında, “Bu tür açılışlarla Gazimağusa Belediyesi onure ediyor, destek veriyor. Halkla iç içe sanatları birleştirmeyi, dönüştürmeyi yapabiliyoruz” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise konuşmasında, “Sanatçılarımızı kutlamak istiyorum, belediye çalışanlarımızı da överili çalışmalarından dolaytı teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri yaparken Belediyemiz bu destekleri verirken Mağusa Belediyesi’ni eleştirenler de vardır bu bizi üzer bunlara cevap vermeye zamanımız yoktur gerekte yoktur biz siyaset yapmıyoruz. Görev yapıyoruz 2 buçuk yılda bu görevdeyiz. Ne kadar iş ve güzellikler yapabilirsek bunu düşünüyoruz. Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa surları ve kaleleri kadar da sağlamdır bunu herkes böyle bilsin” dedi.

Konuşmaların ardından kurdale kesiminin yapılmasıyla sergi açıldı. (MHA)