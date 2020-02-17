banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121002
ALTIN
307.503
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.8691
EURO
6.5525
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 1-8 Mart Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

Gazimağusa Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 1-8 Mart Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

Gazimağusa Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:04
4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 1-8 Mart Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
banner337

FESTİVALE 10 ÜLKEDEN 27 SANATÇI KATILACAK

Gazimağusa Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

banner317
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 ülkeden 27 sanatçının katılımıyla Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya Tesisleri'nde gerçekleştirilecek festival yerli ve yurt dışından seçkin ressamları bir araya getirecek 

4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında MGA Sakarya Tesisi’nde 10.00-12.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında halka açık atölye çalışmaları yapılacak.

 Festivalin sergi açılışı 7 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Suriçi - Buğday Camii'nde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından gerçekleştirilecek.
 

banner335
Son Güncelleme: 17.02.2020 17:14
Anahtar Kelimeler:
GazimagosaSanat Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı
Daü Rektörü Osam Daü’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin Vyk Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı
12 Firma 14. Kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na Katıldı
12 Firma 14. Kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na Katıldı
Hür-iş Asgari Ücrete İtiraz Etti
Hür-iş Asgari Ücrete İtiraz Etti
Öksüzler, Bandabuliya Sahnesi’nde
Öksüzler, Bandabuliya Sahnesi’nde
Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor
Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor
Ydü’de Sergi…
Ydü’de Sergi…
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Günsel Araba Fabrikasını Ziyaret Etti
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy Günsel Araba Fabrikasını Ziyaret Etti
“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek
“kız Yemek Yapmadık, Yine Dayak Yiyeceğiz” Oyunu Girne’de Sahnelenecek
Gübretaş Ve Türkiye Kredi Kooperatifleri Yöneticileri Kktc'de Buluştu
Gübretaş Ve Türkiye Kredi Kooperatifleri Yöneticileri Kktc'de Buluştu
Meclis Toplantısı Tamamlandı
Meclis Toplantısı Tamamlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim