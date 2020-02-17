4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 1-8 Mart Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

FESTİVALE 10 ÜLKEDEN 27 SANATÇI KATILACAK
Gazimağusa Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında MGA Sakarya Tesisi’nde 10.00-12.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında halka açık atölye çalışmaları yapılacak.
Festivalin sergi açılışı 7 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Suriçi - Buğday Camii'nde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından gerçekleştirilecek.