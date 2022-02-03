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4 Şubat Dünya Kanser Günü Farkındalık Yürüyüşü düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği 4 Şubat Dünya Kanser Günü Farkındalık Yürüyüşü düzenliyor.

03 Şubat 2022 Perşembe 09:45
4 Şubat Dünya Kanser Günü Farkındalık Yürüyüşü düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde yapılacak yürüyüşün yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı önünde başlayacak bando eşliğinde yapılacağı duyuruldu.

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Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı önünde başlayıp Meclis Önünde KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’ın konuşmaları ile devam edecek etkinliğin, konuşmaların ardından Eski Peyak yönünden, Girne Kapısı  yönüne  ve son olarak da başlangıç noktası olan Cumhurbaşkanlığı önüne giderek sona ereceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.02.2022 10:09
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