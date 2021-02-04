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4 Şubat Dünya Kanser Günü…

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, dünyada ölüm nedenlerinin ikinci sırasında yer alan ve KKTC’de uzun yıllar ölüm nedeni sırasında birinci sırada olan kanserin, toplumun kanser konusunda bilinçlenmesi, risk faktörlerinin önlenmesi, erken tanı ve koruma konusunda ilerleme ile azaltılabileceğine dikkat çekti.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:30
4 Şubat Dünya Kanser Günü…
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4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün bu konulara dair karneyi gözden geçirme, yol haritası belirleme, sorunlara göz atma ve doğruları talep etme şansı veren bir gün olduğuna işaret eden Kocaismail, bugünün geleceğin sağlığı açısından herkesin ilgilenmesi gereken bir gün olduğunu ifade etti.

Kocaismail, Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyanın en eski ve en büyük kuruluşu olan UICC’nin (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) tam üyesi olan KHYD’nin, 21 yıldan beri  tüm diğer üye ülkelerle aynı anda yapılması gerekenlere dikkat çektiğini ifade etti.

Kocaismail, bugünün amacının, araştırmaları desteklemek, erken teşhisle kanserin önüne geçmek, hastaların gittiği merkezleri iyileştirmek, farkındalık yaratarak tüm toplumu kanser konusunda ilerleme kaydetmeyi sağlamak, kanser teşhisi alan hastaların hayatını kurtarmak, etnik kökenine, gelir düzeyine, nerede hangi ülkede yaşadığına bakılmaksızın, kanser tedavilerinin herkese eşit sunulmasını talep etmek olduğunu kaydetti.

Hükümetler ve devletin kanser politikalarını belirleyerek yatırım yapması ve ilerleme kaydetmesi gerektiğini de belirten Kocaismail, açıklamasında şunlara değindi:

“Dünyada olduğu gibi bugün ülkemizde de pandemi nedeniyle kanser konusu ve kanser hastaları geri planda kalmışlardır. En gelişmiş ülkelerde bile kendi ülkemizde olduğu gibi ilaç sıkıntıları, hastaların hastaneye gitme endişeleri nedeniyle kontrol ve tedavilerde de zaman zaman aksaklıklar olmuştur.

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KKTC’de hasta sorunları, doktor hasta ilişkileri ve küçük ülke oluşumuzdan daha yakından takip edilebilmektedir, ancak devlet ve hükümet yetkililerinin pandemi sürecinin zorluklarından  kanser hastası olarak mücadele verenlerin nasıl etkilendiğine kulak asmaları gerekir.

Belki küçük dokunuşlarla ama onların yüzünü güldürecek iyileştirmeler mümkündür. Hastalara geçmişte olduğu kadar maddi yardım yapamıyoruz, ancak yapılacak iyileştirmeleri madde madde Sağlık Bakanına sunacağız.

Dünya Kanser Günü nedeniyle bugün Derneğimiz hasta ve sağlıklı bireylerin ulaşarak yararlanacağı bir internet sitesi oluşturmuştur. Herkesi bu sayfamızı paylaşmaya davet ediyoruz. Erken teşhisin hayat kurtardığı önemine bir kez daha vurgu yaparak sağlıklı bireyleri kanser olmadan kontrollerini yaptırmaya davet ediyoruz.”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hazırladığı internet sitelerinin linkleri şöyle:

http://wix.to/LUC5B1w?ref=m_so.

http://tulips-trn.com 

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Son Güncelleme: 04.02.2021 15:12
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kanser Günü
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