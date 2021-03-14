4 sendika, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacak

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) olarak yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

