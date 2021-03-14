banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

4 sendika, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacak

Kamuda örgütlü 4 sendika özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla yarın 2 saatlik genel grev yapacak.

14 Mart 2021 Pazar 13:30
4 sendika, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacak
banner337
banner391

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) olarak yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 14.03.2021 14:47
Anahtar Kelimeler:
GüçsenKamuişKamusenKtams4 SendikaGenel Grev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: "Sağlık çalışanlarının kıymetini çok iyi biliyoruz"
Ataoğlu: "Sağlık çalışanlarının kıymetini çok iyi biliyoruz"
Pelin Değirmencioğlu hayatını kaybetti!
Pelin Değirmencioğlu hayatını kaybetti!
Özersay'dan hükümete çağrı
Özersay'dan hükümete çağrı
Arucad’da yeni lisans programları açıldı
Arucad’da yeni lisans programları açıldı
Tüketiciler Derneği’nin başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık
Tüketiciler Derneği’nin başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık
“Teslimat” Şili’de Oscar seçmelerinde yarışıyor
“Teslimat” Şili’de Oscar seçmelerinde yarışıyor
Başbakan Saner'in tıp bayramı mesajı
Başbakan Saner'in tıp bayramı mesajı
Savaşan: “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler”
Savaşan: “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler”
Amcaoğlu: “Hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; iyi ki varsınız”
Amcaoğlu: “Hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; iyi ki varsınız”
HP: “Sağlık kadroları güçlendirilmeli"
HP: “Sağlık kadroları güçlendirilmeli"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim