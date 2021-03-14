4 sendika, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev yapacak

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) olarak yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) olarak yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.