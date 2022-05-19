4 parti elçilik önünde eylem yaptı

UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin güven oylaması öncesinde Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler, elçilik binası önüne yürüyerek, burada açıklama yaptı.

-Atlı

Öte yandan TDP Genel Başkanı Mine Atlı güven oylaması için yapılan yürüyüşle ilgili değerlendirmede bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Atlı, ‘‘Ülke demokrasisinin yaşaması için çalışıyoruz. Gerek dıştan yapılan müdahaleler gerekse de muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı, duruş sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülke muhalefetindeki partiler arasında farklılıklar olacağını belirten Atlı, “ancak Kıbrıslı Türklerin varlığının tehdit altında olduğunun unutulmaması gerektiğini” kaydetti.

-“Ortak hareket etmenin yollarını bulmak zorundayız”

“Bu bağlamda solda birlik değil solda çokluğu hedefleyerek, ortak hareket etmenin yollarını bulmak zorundayız” diyen Atlı, “Bu ülkede demokrasi yeşerecek. Çünkü Kıbrıslı Türkler için demokrasi vazgeçilmezdir” ifadelerine yer verdi.