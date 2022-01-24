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4 Ölüm 442 yeni vaka!

"Toplam 28.461 test yapıldı, 442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi"

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:21
4 Ölüm 442 yeni vaka!

"Toplam 28.461  test yapıldı, 442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461  olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir.

214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24  Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  442   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı:  442   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684

Toplam Vaka Sayısı: 51.036   

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4923       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:    61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4851 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  350     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı:  571

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3651       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   117670 

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