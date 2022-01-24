4 Ölüm 442 yeni vaka!

"Toplam 28.461 test yapıldı, 442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi"



Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir.



214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



24 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 442



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 442



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631



Bugün Kaybedilen Hasta: 4



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684



Toplam Vaka Sayısı: 51.036





İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4923Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4851Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 571Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117670