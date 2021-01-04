4 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

2020'nin son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 454,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 454,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.037 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.925 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 454 lira 40 kuruşken satışı ise 454 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 738 lira satış fiyatı 743 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.925,31 dolar

Satış: 1.925,50 dolar

Gram

Alış: 454,40 lira

Satış: 454,60 lira

Çeyrek

Alış: 738,57 lira

Satış: 743,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.003,00 lira

Satış: 3.037,00 lira