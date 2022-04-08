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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 149 TL...
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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 149 TL...

KTAMS, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 149 TL olduğunu duyurdu.

08 Nisan 2022 Cuma 09:50
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 149 TL...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı.

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Buna göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 7 bin 149 TL olarak hesaplandı.

Açıklamada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 61,24 TL, aylık bin 837 TL, yetişkin bir erkek için günlük 64,25 TL, aylık bin 927 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 67,45 TL, aylık 2 bin 23, TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 45,36 TL, aylık bin 360 TL olduğu da bildirildi.

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Ktams
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