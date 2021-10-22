4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.

Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.

Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.



22 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz Cahide Kılıç İthal Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Marul Temiz Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Çekirdeksiz Temiz Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz Halil Kasap Paz. İthal Marul Temiz Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü Deftera Gıda Ltd. İthal Marul Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Marul Temiz Bekir Cura İthal Havuç Temiz Bekir Cura İthal Kök Kereviz Temiz Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz Pınarlı tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz Henege Tarım İthal DDGS Mısır Temiz Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz M.Hacı Ali Ltd. İthal DDGS Mısır Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Antep karası üzüm Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Elma stk Temiz Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz Mert Uluşan İthal Havuç Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kuru Soğan Temiz Yazarlar Trd. İthal Kuru Soğan Temiz Nurcan Çelik İthal Kuru Soğan Temiz Pınarlı tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz Cahide Kılıç İthal Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Oktay Kara Mağusa Kabak Temiz Süleyman Bayır Mağusa Patlıcan Temiz Zahide yıldırım Mağusa Beyaz sarma Temiz Reşit Açıkgöz Mağusa Kabak Temiz Sadık Yurdal Yayla Nar Temiz Hasan Özoğul Beyarmudu Brokoli Temiz Taşkın Şarkıcı, Çayönü Ispanak Temiz Güneş Kabaran Yeşilırmak Sarma Temiz Hülya Kaygül Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz Gürsel Kabaran Yeşilırmak Patlıcan Temiz Vakkas Türen Akdeniz Kapya Biber Temiz Vakkas Türen Akdeniz Böğrülce Temiz Selma Çelik Tepebaşı Domates Limit Üstü

Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.