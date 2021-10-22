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4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

22 Ekim 2021 Cuma 17:30
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4  ürüne  rastlandı.
Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.
Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

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Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlandı.
Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 

22 Ekim  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Marul

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Üzüm Çekirdeksiz

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Marul

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Marul

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Marul

Temiz

Bekir Cura

İthal

Havuç

Temiz

Bekir Cura

İthal

Kök Kereviz

Temiz

Bekir Cura

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

Pınarlı tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Henege Tarım

İthal

DDGS Mısır

Temiz

Özçağ Free Port

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

DDGS Mısır

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Antep karası üzüm

Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma stk

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

Mert Uluşan

İthal

Havuç

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

Yazarlar Trd.

İthal

Kuru Soğan

Temiz

Nurcan Çelik

İthal

Kuru Soğan

Temiz

Pınarlı tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Üzüm Red Globe

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Oktay Kara

Mağusa

Kabak

Temiz

Süleyman Bayır

Mağusa

Patlıcan

Temiz

Zahide yıldırım

Mağusa

Beyaz sarma

Temiz

Reşit Açıkgöz

Mağusa

Kabak

Temiz

Sadık Yurdal

Yayla

Nar

Temiz

Hasan Özoğul

Beyarmudu

Brokoli

Temiz

Taşkın Şarkıcı,

Çayönü

Ispanak

Temiz

Güneş Kabaran

Yeşilırmak

Sarma

Temiz

Hülya Kaygül

Yeşilırmak

Taze Fasulye

Temiz

Gürsel Kabaran

Yeşilırmak

Patlıcan

Temiz

Vakkas Türen

Akdeniz

Kapya Biber

Temiz

Vakkas Türen

Akdeniz

Böğrülce

Temiz

Selma Çelik

Tepebaşı

Domates

Limit Üstü
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Son Güncelleme: 22.10.2021 17:50
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