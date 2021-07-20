banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376
Flaş Haber
77'si yerel 90 pozitif vaka
Kapat

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı bugün başladı

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili, Bayram arifesinin de idari tatil verilmesiyle dokuz güne çıktı.

20 Temmuz 2021 Salı 09:36
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı bugün başladı

Bu yıl da Koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanan Kurban Bayramı, 06.35’te kılınan bayram namazı ile başladı.

4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına denk gelmesi nedeniyle, ülkede iki bayram birden kutlanıyor.

banner341
Bayram süresince halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1 buçuk metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebilecek. Kapalı görüş için ziyaretçilerden son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranacak.

Belediyeler ise Kurban Bayramı süresince kentlerde doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürecek.

Bayram tatili boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 ºC ve sahillerde 33 – 36 ºC dolaylarında seyredecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan açıklama
Tatar'dan açıklama
Ataoğlu: “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük miladıdır “
Ataoğlu: “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük miladıdır “
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu: Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir övünçle kutlarız
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu: Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir övünçle kutlarız
Erdoğan ve Tatar, Hala Sultan Camii’nde bayram namazını kıldı
Erdoğan ve Tatar, Hala Sultan Camii’nde bayram namazını kıldı
Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Törenler çerçevesinde Şafak Nöbeti bu akşam tutuluyor
Törenler çerçevesinde Şafak Nöbeti bu akşam tutuluyor
Meclis Başkanı Sennaroğlu, konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi
Meclis Başkanı Sennaroğlu, konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi
Cumhurbaşkanlığı’nda akşam yemeği
Cumhurbaşkanlığı’nda akşam yemeği
Ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim