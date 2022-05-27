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4 Gün Daha Tutuklu

27 Mayıs 2022 Cuma 15:49
4 Gün Daha Tutuklu

Evrim Kamalı

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Tasarruf-Verme suçlarından tutuklanan zanlı Obınna Peter Egbujı ve Somtochukwu Paul Udeh dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, zanlı 1 Obınna Peter Egbujı ve zanlı  2 Somtochukwu Paul Udeh’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Tasarruf-Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.05.2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahta uyuşturucu madde olduğu ve satışının yapıldığının öğrenildiğini söyledi. Polis, aynı gün saat 13:00 raddelerinde müdürlükte görevli personel tarafından oluşturulan bir polis ekibi ile konu adrese gidilerek bir operasyon düzenlendiğini söyledi. Polis, operasyon sırasında konu ikametgaha giriş yapılmak istendiği esnada kapıyı açan Zanlı 1’in polisleri fark ederek gerekli ihtara uymayıp oturma odası balkonundan dışarı kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip alıkonulduğunu anlattı.

Polis, polislerin ikametgaha girdiğini fark eden zanlı 2’nin ikametgahın batı kısmındaki yatak odasının sürme kapısından dışarı tasarruflarında bulunan satışa hazır vaziyette 8 paket halindeki yaklaşık 8 gram ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri aşağıya attığı görevli polisler tarafından tespit edilerek konu maddeler emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 13:10-14:00 saatleri arasından konu ikametgahta zanlı-1 ve zanlı-2'nin huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada zanlı 1'e ait yatak odasında yaklaşık 18 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan JZ 115 yazılı siyah renk küçük hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 300 TL nakit para bulunarak emare alınmış olup her iki zanlı da tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili zanlılardan yapılan soruşturmalarda tasarruflarında bulunan söz konusu maddeleri 12.05.2022 tarihinde GKRY bölgesinden KKTC'ne 12 bin 000 TL karşılığında 40 gram olarak ithal edip tarafımızdan aranmakta olan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan Gönyeli'de aldıkları ve olay gününe kadar gramını 600 TL karşılığında henüz tespit edilemeyen ve tarafımızdan alınan birçok şahsa satışını yaptıkları elde ettikleri paranın 5000 TL'sini GKRY bölgesinden konu maddeleri ithal ettikleri şahsa verdiklerinin öğrenildiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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