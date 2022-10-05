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4 gün boyunca yağmur bekleniyor

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:15
4 gün boyunca yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin  etkisiyle 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ekim tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, yarın  ve pazar günü  yer yer sağanak yağmur, cuma ve cumartesi günü ise  sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor.

Hava 10,11 ve 12 Ekim’de az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı ise periyodun ilk günü iç kesimlerde 31 – 34 ºC, sahillerde 27 – 30 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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Son Güncelleme: 05.10.2022 15:21
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